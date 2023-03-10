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Аксенов назвал нестандартным подход к строительству линии обороны в Крыму

Аксенов: строительство линии обороны в Крыму идет нестандартно и в соответствии с планом
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Линию обороны в Крыму строят в соответствии с планом, но действуют при этом нестандартно, заявил «РИА Новости» глава региона Сергей Аксенов.

«Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно», — сказал он, добавив, что не может раскрыть подробности.

Аксенов объявил о строительстве оборонительной линии на полуострове в конце февраля. Идея, по словам губернатора, принадлежала ему, однако ее одобрил и президент Владимир Путин.

Он уточнил, что речь идет о возведении линии обороны в границах полуострова. Строительство глава региона назвал предупредительной мерой. «Если не пригодится — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так», — отмечал Аксенов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина и страны Запада не признали итоги голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает территорию полуострова оккупированной. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о статусе Крыма закрыт.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что страна намерена вернуться к границам 1991 года по итогам конфликта. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации он сообщил, что Киев готовится к возвращению полуострова под свой контроль. Украина готовится к этому «технически» и «морально», подчеркивал глава государства.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что Россия прибегнет к «ударам возмездия» в случае атаки на Крым. Страна готова использовать все виды оружия, говорил он. Аксенов при этом заверил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены, и глобально полуострову ничего не угрожает.

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