Аксенов заявил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены
Аксенов: все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены ПВО
Президент России дал необходимые поручения Минобороны по обеспечению защиты объектов жизнеобеспечения Крыма, рассказал глава региона Сергей Аксенов. Он заверил, что полуострову «глобально ничего не угрожает»
Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма, в том числе логистические, защищены, и глобально полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости».
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал необходимые поручения Минобороны. Аксенов не стал приводить количественные и качественные показатели.
«Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, есть еще какие-то моменты, в жизни может быть все. Однако, в целом, еще раз говорю, касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает», — заверил глава региона.
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