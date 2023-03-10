Аксенов заявил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены

Президент России дал необходимые поручения Минобороны по обеспечению защиты объектов жизнеобеспечения Крыма, рассказал глава региона Сергей Аксенов. Он заверил, что полуострову «глобально ничего не угрожает»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма, в том числе логистические, защищены, и глобально полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал необходимые поручения Минобороны. Аксенов не стал приводить количественные и качественные показатели.

«Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, есть еще какие-то моменты, в жизни может быть все. Однако, в целом, еще раз говорю, касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает», — заверил глава региона.

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