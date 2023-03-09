В Запорожской области сформируют народное ополчение

Евгений Балицкий (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

В Запорожской области начали формировать народное ополчение, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Подписал указ «О формировании Народного ополчения Запорожской области». Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем», — сообщил глава региона.

По его словам, главными задачами ополчения станут охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения, а также защита государственной собственности и имущества граждан. В подразделения могут вступить все совершеннолетние россияне и постоянно проживающие в регионе лица без гражданства.

Добровольцы будут обучаться на полигоне с инструкторами. По его словам, полченцы смогут проходить службу без отрыва от основного места работы.

В конце сентября прошлого года врио главы Запорожской области подписал указ о создании в регионе добровольческого батальона имени Судоплатова. Через месяц он сообщил, что бойцы формирования взяли под охрану стратегические объекты в регионе, в том числе газовые магистрали и линии электропередачи.

В марте Балицкий в разговоре с президентом России Владимиром Путиным «поставил вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова». По словам врио губернатора, добровольцы «хорошо воюют, сами себя одевают», не употребляют алкоголь и показывают свою эффективность в боевых действиях, поэтому вопрос их статуса должен быть урегулирован на государственном уровне.

Запорожская область вошла в состав России после референдума, который прошел в конце сентября 2022 года. Административный центр региона, город Запорожье, находится под контролем Украины. Временной столицей области в составе России стал Мелитополь.