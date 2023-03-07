Путин обсудил с Балицким статус батальона Судоплатова

Евгений Балицкий (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил с врио главы Запорожской области Евгением Балицким вопросы социально-экономического развития региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально-экономической ситуации», — сказал он (цитата по ТАСС).

Балицкий «поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова». Батальон был сформирован в Мелитополе в сентябре 2022 года, тогда же начался прием добровольцев. Врио губернатора заявлял, что в формирование вступили граждане Сербии. Президент этой страны Александр Вучич говорил, что по возвращении на родину сербы, которые участвуют в военной операции на Украине, будут арестованы.

Накануне Балицкий заявил, что намерен обсудить с Путиным батальон Судоплатова и поднять вопрос о том, чтобы «узаконили как можно быстрее вот эту историю».

Запорожская область вошла в состав России после референдума, который прошел в конце сентября прошлого года. Административный центр региона, город Запорожье, находится под контролем Украины. Временной столицей области в составе России стал Мелитополь.