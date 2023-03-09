Глава Запорожской области заявил о 40 тыс. военных ВСУ у поселка Пришиб

Балицкий сообщил о скоплении 40 тыс. украинских военных у поселка в Запорожской области

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиб сконцентрирована группировка вооруженных сил Украины из 40 тыс. военных.

«Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Балицкий отметил, что российские войска готовы к возможному наступлению ВСУ. По его словам, в Запорожской области создана двойная линия обороны.

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Поселок Пришиб находится примерно в 50 км к северу от Мелитополя. Город стал административной столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России.

Запорожье, который ранее был центром региона, находится под контролем украинских сил. Российские войска контролируют южную и центральную части области, или порядка 73% ее территории.

Ранее в марте член администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что Киев формирует ударную группировку для наступления в регионе, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Он утверждает, что украинское командование перекинуло на подконтрольную часть области в том числе военных, прошедших обучение в Великобритании. По мнению Рогова, для проведения наступательной операции ВСУ потребуются более 40 тыс. солдат, достаточное количество боевой техники и «появление листвы на деревьях в лесополосах».

О подготовке наступления украинских частей в конце февраля заявлял командующий объединенными силами армии Украины Сергей Наев. Сроков начала операции он не раскрыл. Замначальника Главного управления разведки Минобороны страны Вадим Скибицкий говорил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге, между Крымом и материковой частью России».