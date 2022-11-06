ЧВК «Вагнер» подготовит ополченцев в Курской и Белгородской областях

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ЧВК «Вагнер» создаст «центры подготовки ополченцев» в Курской и Белгородской областях, финансированием центров займется Евгений Пригожин. Об этом заявил сам бизнесмен, его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости», — пояснил он.

Пригожин уточнил, что первой линией ополчения должна будет целиком сформирована из местных жителей, а материально обеспечивать ополченцев следует обязать региональный бизнес. Он предложил местным предпринимателям отправить на подготовку 25% сотрудников мужского пола, тогда как 75% должны будут продолжить работу.

«И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны», — рассказал Пригожин.

Пригожин счел, что на 1 км линии соприкосновения достаточно 10 человек, на 100 км — 1 тыс. человек. На отдалении от первой линии ополчения он предложил разместить воинские части с мобилизованными и «другие объекты с силовиками».

«Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линия обороны», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнера».

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