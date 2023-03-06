Балицкий заявил о планах обсудить с Путиным статус добровольцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
В Польше предупредили о кризисе из-за «демографического метеорита» Экономика, 13:10
«Газпромбанк Лизинг» рассказал о новом лимите субсидий на электрокары Пресс-релиз, 13:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:00
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 12:57
Путин созвонился с Токаевым Политика, 12:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:50
В Воронежской области аварийно сел вертолет Ми-8 Общество, 12:49
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:48
Кремль сообщил об обсуждении Путиным с Совбезом атаки в Брянской области Политика, 12:47
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 12:47
Кремль ответил на вопрос о «международном теракте» в Брянской области Политика, 12:40
Балицкий заявил о планах обсудить с Путиным статус добровольцев Политика, 12:40
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:34
Как отразить в отчетности покупку уходящей из России иностранной компании Pro, 12:32
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий заявил о планах обсудить с Путиным статус добровольцев

Евгений Балицкий: планирую обсудить с Владимиром Путиным статус добровольцев и ЧВК
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Президент России Владимир Путин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий проведут во вторник встречу, на которой обсудят вопрос статуса добровольческих батальонов. Об этом Балицкий сказал в эфире телеканала «Крым-24».

«Во вторник буду у президента [Владимира Путина], у меня назначена встреча. Я буду поднимать вопрос о том, чтобы мы узаконили как можно быстрее вот эту историю <...>. Буду просить президента, чтобы все-таки он включился уже с его позиции, потому что все понимают, что батальоны нужны, что добровольцы нужны», — сказал он.

По словам врио губернатора, добровольческие батальоны и ЧВК «хорошо воюют, сами себя одевают», не употребляют алкоголь и показывают свою эффективность в боевых действиях, поэтому вопрос их статуса должен быть урегулирован на государственном уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не исключил, что встреча главы государства с Балицким состоится, передает корреспондент РБК.

В конце января Министерство обороны России предложило взять на себя обеспечение добровольческих формирований. Документ регламентирует обеспечение добровольцев вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.

Теги
Персоны
Евгений Балицкий добровольцы Владимир Путин Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Балицкий заявил о концентрации 40 тыс. военных ВСУ под Запорожьем
Политика
МВД опровергло данные о приказе о добровольных штурмовых батальонах
Политика
Комитет Думы поддержал проект о наказании за дискредитацию добровольцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter