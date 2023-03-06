Балицкий заявил о планах обсудить с Путиным статус добровольцев

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Президент России Владимир Путин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий проведут во вторник встречу, на которой обсудят вопрос статуса добровольческих батальонов. Об этом Балицкий сказал в эфире телеканала «Крым-24».

«Во вторник буду у президента [Владимира Путина], у меня назначена встреча. Я буду поднимать вопрос о том, чтобы мы узаконили как можно быстрее вот эту историю <...>. Буду просить президента, чтобы все-таки он включился уже с его позиции, потому что все понимают, что батальоны нужны, что добровольцы нужны», — сказал он.

По словам врио губернатора, добровольческие батальоны и ЧВК «хорошо воюют, сами себя одевают», не употребляют алкоголь и показывают свою эффективность в боевых действиях, поэтому вопрос их статуса должен быть урегулирован на государственном уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не исключил, что встреча главы государства с Балицким состоится, передает корреспондент РБК.

В конце января Министерство обороны России предложило взять на себя обеспечение добровольческих формирований. Документ регламентирует обеспечение добровольцев вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.



В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.