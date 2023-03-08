Помощник Шольца назвал «огромным стрессом» отказ ФРГ от российского газа

Отказ от импорта российского газа стал «огромным стрессом» для Германии, поскольку заменить его оказалось очень сложно, заявил «РИА Новости» помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

«Более половины объемов [импорта российского газа] приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал Кукис в рамках международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в США.

5 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ независима от поставок газа, нефти и угля из России. «Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — сказал Шольц, отметив, что при этом ФРГ избежала экономического кризиса и нехватки газа.

5 февраля он говорил, что предсказания о суровой зиме в Германии не сбылись, поскольку были построены терминалы СПГ и заключены новые контракты на поставку газа после того, как Россия их прекратила.

Германия начала отказываться от российских энергоресурсов в 2022 году, однако сроки достижения полной независимости от них оценивались по-разному. Так, глава Минэкономики Роберт Хабек прогнозировал независимость от российского угля к осени, нефти — к концу года, газа — к лету 2024-го (с сохранением доли поставок из России на уровне 10%).

В прошлом году Евросоюз стал постепенно водить эмбарго на энергоносители из России. В августе начал действовать запрет на поставки угля, с декабря — на морские поставки нефти.

Россия в ответ на отказ европейских покупателей от ее энергетических ресурсов начала переориентировку на восточный рынок. Госкорпорация «Роснефть» в декабре сообщила, что поставки топлива в азиатском направлении выросли примерно на треть. «Газпром» в конце года утверждал, что будет поставлять газ в Китай «с превышением суточных контрактных обязательств», и установил рекорд по такому превышению — около 20%.