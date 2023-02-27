Казахстан начал поставку нефти в Германию через Россию

«Транснефть» начала подачу казахстанской нефти через Польшу в Германию

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«Транснефть» начала подачу казахстанской нефти транзитом через Польшу в Германию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

Прокачка в направлении пункта «Адамова Застава» (на границе Белоруссии и Польши) началась 27 февраля в 15:00 мск.

В свою очередь «КазТрансОйл» (входит в «КазМунайГаз») сообщила, что 25 февраля «осуществила сдачу 20 тыс. т казахстанской нефти» в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти».

«КазМунайГаз» в декабре сообщал, что рассматривает возможность отправки партии нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ.

В декабре 2022 года казахстанская компания направила годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн т нефти по нефтепроводам «Транснефти» для дальнейшей поставки в Германию. Как отмечает издание Informburo, республика планировала отправить пробную партию нефти еще в январе, но сроки перенесли.

В конце января Демин заявил, что «Транснефть» готова в феврале начать транзит 20 тыс. т казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию. По словам представителя компании, договор с Астаной к тому моменту был заключен, а маршрутные поручения подготовлены.