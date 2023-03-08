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Военная операция на Украине ,  
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Макрон и Байден обсудили навязывание издержек России за военную операцию

Байден и Макрон обсудили помощь Украине и навязывание издержек России за военную операцию

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора обсудили поддержку Украине и «навязывание издержек» России за проведение специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Президенты также обсудили сотрудничество между двумя странами в Индо-Тихоокеанском регионе и «совместные усилия по реагированию на вызовы, брошенные Китайской Народной Республикой международному порядку». На Западе неоднократно говорили о подозрениях, что КНР собирается направить Москве «летальное» вооружение. 19 февраля такое развитие событий допустил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, позже об этом сказал руководитель ЦРУ Уильям Бернс.

Вопрос издержек подняли власти Польши. Президент Анджей Дуда в сентябре прошлого года заявил, что Россия должна «выплачивать репарации» Украине, а Варшава не оставит усилий по привлечению Москвы к ответственности за нарушение международного права. В начале марта 2022-го президент Украины Владимир Зеленский призывал Россию «учить слова «репарации» и «контрибуции».

17 февраля Макрон говорил, что Россия предпочла развитие конфликта на Украине мирным договоренностям и должна в связи с этим «потерпеть поражение». Тогда, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, он выступил за активизацию поддержки Киеву и предупредил о возможности затяжного конфликта.

И США, и Франция посылают Украине вооружения, деньги и гуманитарную помощь. В январе Париж одобрил поставки Украине танков западного производства — колесные AMX-10 RC. Associated Press сообщало, что США намерены направить Киеву военную помощь в размере почти $3 млрд, поставки включат несколько десятков БМП Bradley. Это крупнейший пакет помощи из всех, что Соединенные Штаты посылали Украине.

Россия неоднократно заявляла, что мирному диалогу препятствует Украина и ее западные партнеры, а задачи военной операции в любом случае будут выполнены.

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Джозеф Байден

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