Euractiv узнал о поставках оружия из Болгарии на Украину в течение 2 лет

Оружейные компании продают вооружения Киеву не напрямую, а через иностранные программы. Оружие закупается за счет средств, например, Великобритании, США или Польши, после чего доставляется на Украину в основном через Польшу

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Из Болгарии за последние два года на Украину было поставлено оружия на миллиарды долларов, сообщает портал Euractiv. София исключала возможность прямых поставок оружия Киеву — в итоге оружие попадало на Украину через третьи страны, говорится в материале.

По данным издания, только в прошлом году из Болгарии на Украину через третьи страны было поставлено оружие на сумму не менее $1 млрд. При этом в Министерстве экономики страны в ответ запрос издания заявили, что с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023-го «заявки на осуществление внешнеторговых операций с украинскими компаниями и государственными учреждениями не поступали на рассмотрение в Комиссию экспортного контроля и, соответственно, за этот период не выдавались разрешения на экспорт». С начала 2021 года по 24 февраля 2022-го Киев также не заключал прямых сделок с болгарскими оружейными компаниями, которые являются крупными экспортерами оружия и боеприпасов советского производства, используемого украинской армией.

Болгарские компании, пишет Euractiv, продавали оружие за границу, в основном в Польшу и Румынию, и уже оттуда оно отправлялось на Украину, пишет портал. Крупные государственные оружейные заводы, в частности в Сопоте, Карлово и Казанлыке, сообщили о двукратном росте продаж. Бывший исполнительный директор государственной компании Kintex Александр Михайлов подтвердил рекордный экспорт в этом году. В прошлом году он говорил Euractiv, что государство за это время выдало разрешений на экспорт оружия в общей сложности на €1,1–1,3 млрд.

Как пояснил исполнявший в 2014 году обязанности министра обороны Болгарии Велизар Шаламанов, болгарские оружейные компании продают оружие и боеприпасы не напрямую Украине, а через иностранные программы. Нужные для страны вооружения закупаются за счет средств, например, Великобритании, США или Польши, после чего доставляются на Украину в основном через Польшу.

Против поставок оружия на Украину выступали президент Болгарии Румен Радев и лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова. После того как летом прошлого года правительству был объявлен вотум недоверия и оно ушло в отставку, в декабре болгарский парламент принял решение об оказании военной помощи Киеву. Радев, несмотря на то что возражал против этого, подписал соответствующий указ, София отправила оружие. Однако Радев исключил последующие поставки.

В январе газета Die Welt писала, что в некоторые периоды с начала военных действий на Украине Болгария обеспечивала треть нужд украинской армии, а в апреле—августе передала Киеву до 40% от необходимого объема дизельного топлива. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтверждал, что София неофициально помогала Киеву.