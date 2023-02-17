Макрон: сегодня не время для диалога с Россией, которая предпочла продолжить конфликт

Макрон заявил, что сейчас не время для диалога с Россией

Макрон призвал усилить поддержку Украины и отметил, что сейчас не время для мирного диалога, поскольку Россия «выбрала войну». Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, обвиняя Киев в срыве договоренностей

Эмманюэль Макрон (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Россия предпочла развитие конфликта на Украине мирным договоренностям и должна «потерпеть поражение», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Сегодня не время для [мирного] диалога, потому что у нас есть Россия, которая выбрала войну, предпочла ее интенсификацию. <...> Краткосрочный вывод таков: Россия не может и не должна выиграть эту войну, и российская агрессия должна потерпеть поражение. Мы не можем мириться с упрощением применения силы», — заявил он.

Макрон также выступил за активизацию поддержки Украины и предупредил о возможности затяжного конфликта.

Мюнхенская конференция по безопасности в 2023 году проходит с 17 по 19 февраля. Россия ранее отказалась от участия в ней. В МИДе поясняли, что мероприятие трансформировалось «в сугубо такой трансатлантический форум». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конференцию «клубом одной точки зрения».

После начала российской спецоперации на Украине Макрон продолжил созваниваться с президентом Владимиром Путиным и предлагал содействие в достижении мира. 7 января Макрон, описывая свои беседы с Путиным, говорил, что, несмотря на политические противоречия, в личных беседах с российским президентом последний не производит неприятного впечатления. «Когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Вот в чем парадокс», — рассказал он.

В то же время Франция в январе первой одобрила поставки Украине танков западного производства — колесные AMX-10 RC (иногда классифицируются как бронемашины, несмотря на наличие орудия 105 мм). The Telegraph тогда указал, что политика Макрона в последние месяцы «публично изменилась», поскольку он прежде выступал за дипломатическое решение конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале января также заявил, что видит изменение позиции Макрона по отношению к России. В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Кремль положительно оценивает усилия Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины, в частности за счет его контактов с Путиным.

Россия неоднократно заявляла, что мирному диалогу препятствует Украина и ее западные союзники, а задачи военной операции в любом случае будут выполнены. Зеленский условием для мира называл вывод российских войск на границы Украины 1991 года.