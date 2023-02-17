Макрон заявил, что сейчас не время для диалога с Россией
Россия предпочла развитие конфликта на Украине мирным договоренностям и должна «потерпеть поражение», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.
«Сегодня не время для [мирного] диалога, потому что у нас есть Россия, которая выбрала войну, предпочла ее интенсификацию. <...> Краткосрочный вывод таков: Россия не может и не должна выиграть эту войну, и российская агрессия должна потерпеть поражение. Мы не можем мириться с упрощением применения силы», — заявил он.
Макрон также выступил за активизацию поддержки Украины и предупредил о возможности затяжного конфликта.
Мюнхенская конференция по безопасности в 2023 году проходит с 17 по 19 февраля. Россия ранее отказалась от участия в ней. В МИДе поясняли, что мероприятие трансформировалось «в сугубо такой трансатлантический форум». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конференцию «клубом одной точки зрения».
После начала российской спецоперации на Украине Макрон продолжил созваниваться с президентом Владимиром Путиным и предлагал содействие в достижении мира. 7 января Макрон, описывая свои беседы с Путиным, говорил, что, несмотря на политические противоречия, в личных беседах с российским президентом последний не производит неприятного впечатления. «Когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Вот в чем парадокс», — рассказал он.
В то же время Франция в январе первой одобрила поставки Украине танков западного производства — колесные AMX-10 RC (иногда классифицируются как бронемашины, несмотря на наличие орудия 105 мм). The Telegraph тогда указал, что политика Макрона в последние месяцы «публично изменилась», поскольку он прежде выступал за дипломатическое решение конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале января также заявил, что видит изменение позиции Макрона по отношению к России. В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Кремль положительно оценивает усилия Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины, в частности за счет его контактов с Путиным.
Россия неоднократно заявляла, что мирному диалогу препятствует Украина и ее западные союзники, а задачи военной операции в любом случае будут выполнены. Зеленский условием для мира называл вывод российских войск на границы Украины 1991 года.