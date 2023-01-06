AP узнали о крупнейшей военной помощи США Украине в размере почти $3 млрд

В пятницу американские власти объявят о крупнейшей военной помощи Украине в размере $2,85 млрд. Как отмечает AP, это крупнейший пакет военный помощи, который Пентагон предоставлял Киеву

США намерены направить Украине военную помощь в размере почти $3 млрд, поставки будут включать несколько десятков БМП Bradley. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в администрации президента США.

Всего военная помощь составит $2,85 млрд. Как отмечает AP, пакет помощи будет крупнейшим из тех, что ранее США предоставляли Киеву. Американские власти намерены предоставить помощь до начала весны, когда, как ожидается, боевые действия вновь перейдут в активную фазу.

Ожидается, что о новом пакете помощи официально сообщат в пятницу. Детали помощи пока не раскрываются. Ранее в четверг президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину БМП Bradley, а канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал отправку БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, вдобавок к одной батарее, ранее поставленной Вашингтоном.

Как рассказал агентству Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан, БМП Bradley обладают 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW, в отчличии от полученных Киевом ранее бронетранспортеров M113. «По сути, легкий танк», — оценил он.

Российская сторона критикует поставки оружия на Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.