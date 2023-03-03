Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую безопасность объектов МВД

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России по видеосвязи меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении МВД. Трансляцию вел РБК.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос — о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал президент.

Доклад представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Накануне в Брянскую область проникла группа диверсантов. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа и обстреляла автомобиль. Погибли два человека, десятилетний мальчик был ранен. Также беспилотник атаковал село Сушаны в том же районе.

Путин назвал случившееся нападение терактом. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что информация о нападении и захвате заложников в Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группой является провокацией.