Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую безопасность объектов МВД
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России по видеосвязи меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении МВД. Трансляцию вел РБК.
«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос — о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал президент.
Доклад представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Накануне в Брянскую область проникла группа диверсантов. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа и обстреляла автомобиль. Погибли два человека, десятилетний мальчик был ранен. Также беспилотник атаковал село Сушаны в том же районе.
Путин назвал случившееся нападение терактом. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что информация о нападении и захвате заложников в Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группой является провокацией.