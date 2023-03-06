«Ведомости» узнали о подготовке визита Асада в Россию

Власти готовятся к визиту сирийского президента Башара Асада, ожидается, что глава государства приедет в Москву в середине марта. Об этом газете «Ведомости» сообщили информированный источник в дипломатических кругах и источник, близкий к администрации российского президента.

В Москве сирийский президент может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сказал изданию собеседник, близкий к администрации главы государства.



В последний раз президент Сирии приезжал в Москву в сентябре 2021 года, до начала боевых действий на Украине. Кремль визит официально не анонсировал. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда пояснял, что так поступили, исходя из соображений безопасности.

В ноябре газета Hurriyet писала, что Путин может выступить посредником при встрече Асада с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отношения между Сирией и Турцией обострились после того, как в конце ноября Эрдоган приказал начать операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Ее целями Анкара назвала предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Турция возложила на РПК ответственность за теракт в центре Стамбула 13 ноября. Курды причастность к нему отрицают. В рамках операции операции турецкая авиация нанесла удары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на страну.

Операция, по словам Эрдогана, была начата из-за невыполнения Россией обязательств по «очистке от террористов» сирийских регионов по договоренности от 2019 года. В Кремле в ответ указали на «нюансы» в подходах Анкары и Москвы к ситуации в Сирии и заявили, что Россия уважает обеспокоенность Турции по поводу собственной безопасности.

В конце декабря 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны Сирии и Турции Хулуси Акара и Али Махмуда Аббаса при посредничестве главы Минобороны России Сергея Шойгу. Турция по итогам встречи согласилась вывести войска с севера Сирии, писала AlWatan со ссылкой на источники в Дамаске.