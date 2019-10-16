На бывшего генпрокурора Украины Луценко завели новое уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос «РБК-Украина».

Дело открыто по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В НАБУ уточнили, что к ним поступило постановление Соломенского суда Киева от 5 августа с требованием внести данные о правонарушениях Луценко в Единый реестр досудебных расследований.

В начале октября стало известно, что Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело против бывшего генпрокурора по заявлению главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Заявление касалось возможного сговора Луценко с бывшими народными депутатами относительно незаконного игорного бизнеса. Сам Луценко все обвинения опровергал.

Луценко занимал пост генпрокурора Украины с мая 2016 года, 29 августа 2019-го он написал заявление об отставке, в этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.