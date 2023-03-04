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Война санкций ,  
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Боррель рассказал, что приведет к потере баланса мирового рынка

Боррель: если все страны в мире не будут покупать российскую нефть, рынок потеряет баланс

В Евросоюзе положительно относятся к экспорту российской нефти в Индию, поскольку это помогает держать мировой рынок в балансе. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Hindustan Times.

На вопрос о том, не хочет ли Евросоюз помочь Индии расширить ассортимент поставляемой в страну энергии, Боррель ответил, что политиков ЕС не беспокоит факт торговли Индии и России в энергетической отрасли. «Если Индия может купить нефть по сниженной цене — так лучше для вас. Наша цель — уменьшать и уменьшать финансовые возможности России, доходы, которые она получает от продажи нефти», — сказал Боррель, отметив, что рынок нефти должен быть сбалансированным.

«Если бы все в мире перестали покупать российскую нефть, у нас были бы проблемы, поскольку рынок стал бы очень несбалансированным. <...> Тем лучше для Индии, если она может покупать российскую нефть по выгодной цене», — отметил глава дипломатии Евросоюза.

В октябре 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию. За месяц в страну импортировали 946 тыс. баррелей в сутки, что стало рекордом — тогда доля российского сырья составила 22% от всех поставок.

На фоне введения ценового потолка на российскую нефть со стороны Евросоюза и США в рамках восьмого пакета санкций, который начал действовать с 5 декабря, российский сорт нефти Urals стал продаваться в Азии с большими скидками — вплоть до цены ниже себестоимости. По данным Reuters, скидка на российское топливо в Индии в декабре 2022 года составила $12-15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

Индия перерабатывает российскую нефть и поставляет в ЕС и США. Эти действия не нарушают санкций Запада, из-за чего роль Индии на мировом рынке стала расти. По данным аналитиков Kpler, в январе Индия отгружала в США около 89 тыс. барр. бензина и дизельного топлива в день, это самый высокий показатель за четыре года.

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