Bloomberg увидел рост роли Индии в связи с закупками нефти у России

Индия продолжает наращивать закупки российской нефти, а после переработки ее в топливо поставляет в ЕС и США. Эти действия не нарушают санкций Запада, а отвечают его целям: сократить доходы Москвы и избежать кризиса на рынке

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Роль Индии на мировом рынке нефти продолжает расти на фоне вступления в силу западного эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты, пишет Bloomberg. Страна наращивает закупки российского сырья со скидкой, перерабатывает ее и направляет в США и страны ЕС.

При этом Нью-Дели удается избежать критики за сотрудничество с Москвой. Как пишет агентство, действия Индии отвечают «двойной цели Запада»: сократить доходы России от продажи энергоресурсов и одновременно предотвратить шок от перебоев с поставками нефти.

По данным аналитиков Kpler, в январе Индия отгружала в США около 89 тыс. барр. бензина и дизельного топлива в день, это самый высокий показатель за четыре года. Поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу в январе составили 172 тыс. барр. в день, максимум с октября 2021 года.

Нью-Дели еще в прошлом году нарастил закупки российской нефти. Новые европейские ограничения в отношении нефтепродуктов (эмбарго и потолок цен $100 за дизель и $45 за дисконтные продукты), которые начали действовать 5 февраля, сделают сырье из России еще более привлекательным для Индии, пишет Bloomberg. Страна за счет импорта российской нефти покрывает 85% собственных потребностей. Агентство отмечает, что Индия не нарушает санкции Евросоюза: нефть перерабатывается в стране, не входящей в блок, а нефтепродукты, поставляемые в ЕС, уже не рассматриваются как имеющие российское происхождение.

Reuters также отмечал, что, поскольку Индия не присоединилась к санкциям Запада из-за военных действий на Украине, закупки российской нефти не могут считаться их нарушением. Однако, по данным агентства, банки и финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, «чтобы невольно не нарушить» многие другие ограничения. На этом фоне индийские НПЗ начали оплачивать большую часть поставок не долларами, как ранее, а дирхамами ОАЭ.

С 5 декабря прошлого года начал действовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В том же месяце Telegraph India со ссылкой на источники в Министерстве нефти и промышленности сообщила, что Нью-Дели может поддержать ограничение, если стоимость нефти превысит $60 за баррель либо западные страны введут вторичные санкции за несоблюдение этой меры.