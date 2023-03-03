В Калуге эвакуировали школу из-за угрозы нападения

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В Калуге эвакуировали школу № 14 из-за угрозы нападения, она не подтвердилась, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования и науки Калужской области.

«Эвакуировали всю первую смену — около 500 человек. Была проведена проверка силовыми структурами, угроза не подтвердилась», — сказал представитель ведомства. У учеников второй смены, возможно, будут уроки.

В Минобрнауки рассказали, что, несмотря на отсутствие подтверждения информации о вооруженном нападении, «с учетом вчерашних событий в Брянской области занятия в школе остановлены», передает KP40.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль. Позже местные власти сообщили также о попадании ДРГ в село Сушаны. По данным СК, в результате атаки диверсантов в Брянской области два человека погибли, десятилетний ребенок был ранен. В Кремле назвали произошедшее терактом.

Минобороны и ФСБ провели операцию по уничтожению диверсантов, их «выдавили» с территории Брянской области, а затем нанесли по ним массированный артиллерийский удар. СК направил в регион следователей и криминалистов.

В Киеве сочли заявления об украинских диверсантах провокацией. «Украина не атакует территорию России! Украина не отправляет туда ДРГ. <...> Украине это не нужно», — сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что брянское село — это не стратегический объект и оно не представляет интереса для Киева.