В Московском политехе прошла эвакуация из-за пожара

Здание Московского политехнического университета (Фото: mospolytech.ru)

В здании Московского политехнического университета из-за пожара прошла эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе университета. Возгорание произошло по адресу ул. Павла Корчагина, 22, уточнили РБК в ГУ МЧС.

«Задымление было, пожарная сигнализация сработала в штатном режиме и людей сразу же эвакуировали. Пострадавших нет, университет возобновил работу», — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 15:05, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС п. В ведомстве подтвердили, что никто не пострадал, площадь возгорания составила 4 м.

1 марта в лифте жилого дома на северо-востоке Москвы на улице Тайнинская после пожара обнаружили обгоревшее тело человека. Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник писал, что погибший задохнулся в лифте при пожаре. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 50 кв. м.