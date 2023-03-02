Путин пригрозил «дожать» «неонацистов и их хозяев»

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Россия предотвратит действия украинских диверсантов, которые проникли в Брянскую область, и «дожмет» их, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

По мнению Путина, атака в Брянской области — это насилие и настоящее преступление, которое совершили «неонацисты и их хозяева». «Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмем», — сказал президент.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане на территории этого района (граничит с Черниговской областью Украины) проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны, которая обстреляла автомобиль. В результате один человек погиб, пострадал десятилетний ребенок.

Замгубернатора Андрей Бардуков сообщал, что жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает, его госпитализировали. Еще одна группа диверсантов атаковала село Сушаны в том же районе, заявили в пресс-службе главы региона.

ФСБ сообщала, что ее сотрудники и приданные силы Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области. Позднее спецслужба заявила, что ситуация под контролем.



Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о нападении и захвате заложников в Брянской области провокацией.