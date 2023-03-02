Для боев с диверсантами в Брянской области привлекли ФСБ и военных
Федеральная служба безопасности сообщила, что ее сотрудники и приданные силы Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области, передает ТАСС. Других подробностей ведомство не привело.
«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении.
Утром 2 марта губернатор Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане на территории этого района (граничит с Черниговской областью Украины) проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны, которая обстреляла автомобиль. В результате один человек погиб, пострадал десятилетний ребенок. Глава области заявил, что Вооруженные силы России «ведут мероприятия по ликвидации диверсионной группы».
По данным брянских властей, «диверсанты» атаковали и село Сушаны, которое тоже находится в Климовском районе. Силовые структуры работают по всей территории населенного пункта, сообщили в пресс-службе губернатора.
ТАСС и «РИА Новости» пишут со ссылкой на источники, что в Любечанах в магазине до шести человек взяли в заложники.
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