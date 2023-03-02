Брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 00:54 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 00:54
На статуе «Русалочка» в Копенгагене нарисовали российский флаг Политика, 14:40
«Динамо» подписало контракт на ₽3,5 млрд с букмекерской конторой Спорт, 14:39
Лавров указал на отсутствие призывов Запада к Украине о переговорах Политика, 14:30
Эксперты оценили потенциал БКЛ для транспортной доступности москвичей Город, 14:30
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:26
Проникновение диверсантов в Брянскую область. Онлайн Политика, 14:25
Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси Общество, 14:20
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:11
Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия Политика, 14:09
Месси заказал 35 iPhone с золотыми чехлами для членов сборной Аргентины Life, 14:08
Макдэвид повторил уникальное достижение Овечкина по голам в НХЛ Спорт, 14:08
Японские банки протестируют выпуск стейблкоинов Крипто, 14:07
Беспилотники упали на территории воинской части в Крыму Политика, 14:01
Прокуратура проверит оскорбление ученика учительницей за «непатриотизм» Политика, 13:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Брянский губернатор Богомаз: жизни попавшего под обстрел мальчика ничего не угрожает
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Жизни мальчика, пострадавшего «в результате действий диверсионной группы» в селе Любечане Брянской области, ничего не угрожает, заявил губернатор Александр Богомаз.

«Погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает», — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что в село Любечане Климовского района проникли украинские диверсанты. Они обстреляли автомобиль, в результате чего один житель погиб, а десятилетний ребенок был ранен.

По данным источников ТАСС, в селе Любечане Брянской области диверсанты захватили шесть заложников. По данным брянских властей, диверсанты также проникли в село Сушаны.

Сотрудники ФСБ и приданные силы Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области.

Брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика
Брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Читайте на РБК Pro
Комната депрессии: почему из-за беспорядка ухудшается самочувствие
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Теги
Брянская область пострадавшие обстрел Дети
Материалы по теме
Проникновение диверсантов в Брянскую область. Онлайн
Политика
Курский губернатор сообщил о гибели мужчины при обстреле поселка Теткино
Политика
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter