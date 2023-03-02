Брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Брянский губернатор Богомаз: жизни попавшего под обстрел мальчика ничего не угрожает

Александр Богомаз (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Жизни мальчика, пострадавшего «в результате действий диверсионной группы» в селе Любечане Брянской области, ничего не угрожает, заявил губернатор Александр Богомаз.

«Погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает», — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что в село Любечане Климовского района проникли украинские диверсанты. Они обстреляли автомобиль, в результате чего один житель погиб, а десятилетний ребенок был ранен.

По данным источников ТАСС, в селе Любечане Брянской области диверсанты захватили шесть заложников. По данным брянских властей, диверсанты также проникли в село Сушаны.

Сотрудники ФСБ и приданные силы Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области.