Постпред России объяснил задержку консультаций по ЗАЭС реакцией Украины

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Консультации по созданию защитной зоны у Запорожской атомной электростанции «пробуксовывают», так как Киев не дал конкретного ответа на предложения главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Консультации по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС пробуксовывают», — сказал он.

Российская сторона, по словам дипломата, «сразу же включилась в работу» после визита представителей МАГАТЭ в Москву, и практически выполнила «свою часть работы». «Украинская сторона до сих пор не удосужилась представить внятную реакцию и явно ведет дело к бесконечному затягиванию этого процесса», — заявил Ульянов.

Стороны «гипотетически» могут прийти к заключению соглашения, но оснований для «избыточно оптимистических прогнозов» по защитной зоне у станции нет, полагает постпред.

В октябре Гросси ездил в Москву и Киев, где встречался с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После визитов он заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Москвой и Киевом удалось «приблизиться» к установлению защитной зоны вокруг АЭС.

Впоследствии консультации продолжались. В декабре генеральный директор МАГАТЭ заявил о намерении включить в соглашение по защите АЭС пункт об отводе вооружений с ее территории по просьбе Киева. Стороны, по словам Гросси, согласились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории, а Россия была «не против соглашения и принципа защиты станции».

В конце месяца Гросси вновь приехал в Россию, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ульянов тогда говорил, что процесс идет «ни шатко, ни валко». Поездка Гросси в Москву не принесла видимого результата. В начале февраля постпред сообщил, что переговоры застопорились, и обвинил Киев в игнорировании предложений России и МАГАТЭ.

В начале февраля российский МИД объявил о новом визите Гросси в Москву. Ульянов тогда заявил о «неких новых идеях» по защитной зоне в районе ЗАЭС, возникших у гендиректора МАГАТЭ. Российская сторона собирается прояснить детали и выяснить, «в какой мере они отвечают интересам дела», отмечал дипломат.

Гросси 9 февраля посетил Москву в третий раз и провел переговоры с руководством «Росатома». В состав госкорпорации входит концерн «Росэнергоатом», который является оператором российских атомных станций.