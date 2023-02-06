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В МИДе анонсировали визит в Москву главы МАГАТЭ Гросси

Рябков: глава МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Москву, точные сроки еще прорабатываются. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«[Визит] в процессе завершения согласования, но то, что это будет на этой неделе, я это могу подтвердить. [Гросси прибудет] в Москву», — заявил Рябков.

По его словам, график визита пока не до конца сформирован, однако он точно состоится.

О визите в Россию и на Украину Гросси говорил еще в январе. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в планах Владимира Путина сейчас нет встречи с главой МАГАТЭ.

С сентября эксперты МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС. Делегация во главе с Гросси приехала на станцию после ее продолжительных обстрелов, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга.

Позже началось обсуждение создания вокруг станции зоны безопасности. Гросси обсудил этот вопрос лично с президентами России и Украины. В декабре он говорил, что по этому вопросу есть прогресс.

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Всего под контролем Украины остались три работающие станции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, а также остановленная Чернобыльская. Запорожская АЭС находится под контролем России.

Теги
Сергей Рябков МИД МАГАТЭ ядерная безопасность Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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