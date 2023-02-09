«Росатом» заявил МАГАТЭ о готовности к работе по зоне ядерной безопасности на ЗАЭС

«Росатом» заявил о готовности к работе по зоне ядерной безопасности ЗАЭС

«Росатом» и МАГАТЭ вновь обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, о подвижках по этому вопросу стороны не сообщили. Российская сторона ранее заявляла, что переговоры тормозятся в том числе из-за позиции Киева

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Глава «Росатома» Алексей Лихачев провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве, сообщает госкорпорация. Главной темой встречи было обеспечение безопасности Запорожской АЭС.

«Рафаэль Гросси рассказал о продвижении его инициативы по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

В связи с этим Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Также Лихачев рассказал Гросси о мерах безопасности, которые российская сторона принимает на АЭС, и «о мерах, направленных на обеспечение комфортных социально-бытовых условий жизни работников станции и членов их семей».

Помимо Лихачева в переговорах участвовали глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, представители Росгвардии и МИДа.

С сентября эксперты МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС. Делегация во главе с Гросси приехала на станцию после ее продолжительных обстрелов, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга.

В конце декабря гендиректор МАГАТЭ приезжал в Россию, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Постпред России при организации Михаил Ульянов тогда говорил, что процесс идет «ни шатко ни валко». О том, что переговоры застопорились, Ульянов сообщал и неделю назад, 3 февраля, обвинив Киев в игнорировании предложений России и МАГАТЭ. «К сожалению, существенного прогресса в ходе консультаций по созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на ЗАЭС не наблюдается. Продолжается топтание на месте», — говорил он.

9 февраля Ульянов сообщил, что у Гросси есть «некие новые идеи» по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС. По его словам, российская сторона должна их прояснить и обсудить, чтобы понять, «в какой мере они отвечают интересам дела».