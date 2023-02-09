«Росатом» заявил о готовности к работе по зоне ядерной безопасности ЗАЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Facebook и Instagram восстановили страницы Трампа Технологии и медиа, 21:56
Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах Спорт, 21:39
Конгрессмен США подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине Политика, 21:39
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тыс. Общество, 21:31
МИД опроверг требование России о выходе новых членов НАТО из блока Политика, 21:28
Bloomberg сообщил об увеличении импорта российской нефти в Китай Политика, 21:27
Из «Домашнего ареста» на ТНТ пропала песня Слепакова Технологии и медиа, 21:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 21:09
Два клуба решили сняться с чемпионата Турции после землетрясения Спорт, 21:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
ВТБ предупредил о появлении фейкового приложения в App Store Финансы, 20:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:53
«Росатом» заявил о готовности к работе по зоне ядерной безопасности ЗАЭС Политика, 20:46
Новые доллары. Что необходимо знать про стейблкоины в 2023 году Крипто, 20:36
Военная операция на Украине ,  
0 

«Росатом» заявил о готовности к работе по зоне ядерной безопасности ЗАЭС

«Росатом» заявил МАГАТЭ о готовности к работе по зоне ядерной безопасности на ЗАЭС
«Росатом» и МАГАТЭ вновь обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, о подвижках по этому вопросу стороны не сообщили. Российская сторона ранее заявляла, что переговоры тормозятся в том числе из-за позиции Киева
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Глава «Росатома» Алексей Лихачев провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве, сообщает госкорпорация. Главной темой встречи было обеспечение безопасности Запорожской АЭС.

«Рафаэль Гросси рассказал о продвижении его инициативы по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
В связи с этим Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Также Лихачев рассказал Гросси о мерах безопасности, которые российская сторона принимает на АЭС, и «о мерах, направленных на обеспечение комфортных социально-бытовых условий жизни работников станции и членов их семей».

Помимо Лихачева в переговорах участвовали глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, представители Росгвардии и МИДа.

С сентября эксперты МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС. Делегация во главе с Гросси приехала на станцию после ее продолжительных обстрелов, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга.

В конце декабря гендиректор МАГАТЭ приезжал в Россию, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Постпред России при организации Михаил Ульянов тогда говорил, что процесс идет «ни шатко ни валко». О том, что переговоры застопорились, Ульянов сообщал и неделю назад, 3 февраля, обвинив Киев в игнорировании предложений России и МАГАТЭ. «К сожалению, существенного прогресса в ходе консультаций по созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на ЗАЭС не наблюдается. Продолжается топтание на месте», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику

9 февраля Ульянов сообщил, что у Гросси есть «некие новые идеи» по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС. По его словам, российская сторона должна их прояснить и обсудить, чтобы понять, «в какой мере они отвечают интересам дела».

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом
Материалы по теме
Постпред при МАГАТЭ сообщил о наличии у Гросси новых идей по защите ЗАЭС
Политика
Постпред России обвинил Киев в игнорировании предложений МАГАТЭ по ЗАЭС
Политика
В «Росэнергоатоме» назвали провокацией сообщение МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter