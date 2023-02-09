Постпред при МАГАТЭ Ульянов сообщил о наличии у Гросси новых идей по защитной зоне ЗАЭС

Постпред при МАГАТЭ сообщил о наличии у Гросси новых идей по защите ЗАЭС

Российская сторона собирается прояснить и обсудить план главы МАГАТЭ, чтобы понять, «в какой мере он отвечает интересам дела», сказал Михаил Ульянов

Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

У главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси есть «некие новые идеи» по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред России при организации, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская сторона должна их прояснить и обсудить, чтобы понять, «в какой мере они отвечают интересам дела».

«Я считаю, что будет профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств», — сказал Ульянов (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре. С весны прошлого года она находится под фактическим контролем российских военных. Осенью, после присоединения к России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому станция перешла в российскую юрисдикцию. С начала военной операции АЭС регулярно подвергается обстрелам — в них Россия и Украина обвиняют друг друга.

В октябре после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве глава МАГАТЭ прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным, а затем вновь уехал в украинскую столицу. После этого Гросси заявил, что стороны «подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС», и рассчитывал, что удастся договориться до конца года.

В конце декабря гендиректор МАГАТЭ вновь приехал в Россию, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Постпред России тогда говорил, что процесс идет «ни шатко ни валко». Визит Гросси в Москву завершился без видимого результата.

В начале февраля этого года замглавы российского МИДа Сергей Рябков анонсировал очередную поездку Гросси в Москву.