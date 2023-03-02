Постпред России заявил о задержке смены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов: смена специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС 7 февраля не состоялась

Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая была запланирована на 7 февраля, так и не состоялась, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Действительно, ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС, которая осуществляется в плановом порядке раз в месяц, непомерно задержалась. Она должна была состояться еще 7 февраля, но этого до сих пор не произошло», — сказал он.

Россия, по словам дипломата, не несет ответственности за задержку. Москва ожидает, что новые представители международной организации прибудут на станцию «буквально со дня на день», добавил он.

Специалисты МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС с сентября 2022 года. Делегация во главе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси приехала на станцию после продолжительных обстрелов ее района. Москва и Киев обвиняли в этом друг друга.

Очередная ротация специалистов организации должна была состояться 7 февраля, однако этого не произошло. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности в срыве договоренностей. Дипломат заявила, что подразделение международной организации несколько раз переносило дату смены специалистов и выдвигало «дополнительные требования о необходимости разминирования территорий в районе линии соприкосновения и изменении маршрута следования».

При этом департамент не уточнял причину смены маршрута, говорила Захарова. Новые даты прибытия миссии, по ее словам, подразделение назначало «за два-три дня», хотя для обеспечения безопасности специалистов требовались время и соответствующая подготовка.

Гросси неоднократно выражал беспокойство из-за задержки ротации. 28 февраля он выразил надежду, что специалисты прибудут на станцию в течение недели.