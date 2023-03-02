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США призвали Россию продлить и расширить зерновую сделку

Представитель Госдепа Нед Прайс: США призывают Россию продлить и расширить зерновую сделку

Вашингтон призывает Москву согласиться на продление и расширение зерновой сделки, заявил в ходе брифинга представитель Госдепартамента Нед Прайс. Трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», — сказал Прайс. США, по его словам, не видят причин для отказа от этих шагов.

Зерновая сделка — международное соглашение о беспрепятственном вывозе сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Россия и Украина подписали его по отдельности в июле 2022 года. Каждая из стран заключила договоренность с Турцией и ООН, которые выступали посредниками.

Соглашение включало две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного; снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. При этом представители Турции и ООН должны были контролировать, чтобы на кораблях не провозили боеприпасы или оружие.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В российском МИДе подчеркивали, что соглашение продлевается автоматически на 120 дней при отсутствии у сторон возражений.

Российская сторона не раз отмечала, что первая часть сделки соблюдается, а вторая — нет. При этом в Кремле признавали, что достижения в решении этой проблемы есть. В конце февраля источник сообщил "РИА Новости", что Турция и ООН ждут гарантий от Запада, что препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака в рамках зерновой сделки не будет. Это «поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», отмечал собеседник агентства.

Украина намерена выступить с предложением о продлении сделки на год, говорил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. Киев также предложит распространить ее действие на порты Николаева, отмечал политик. Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщало, что Киев обратился к ООН и Турции с просьбой начать переговоры по продлению сделки.

Теги
Госдепартамент США Зерновая сделка
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