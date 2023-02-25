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Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после марта

Генсек ООН Гутерриш: важно продлить зерновую сделку после марта 2023 года

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал страны-участники зерновой сделки продлить договор после марта 2023 года. Об этом генсек ООН заявил на заседании Совета безопасности, трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договоренностей, и призываю к их продлению [договора] после марта 2023 года», — сказал Гутерриш.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года в Стамбуле при участии ООН, России, Украины и Турции. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. В ноябре прошлого года сделку продлили, срок ее действия истекает 18 марта.

В середине февраля текущего года заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил, что Киев собирается предложить продлить на год (а не на 120 дней) соглашение по безопасному вывозу зерна из черноморских портов и включить в него порты Николаева. «Украинскому и мировому аграрному рынку необходимо иметь возможность планировать эти объемы [экспорта] в долгосрочной перспективе», — отметил Васьков.

Теги
ООН Антониу Гутерриш зерно Зерновая сделка
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