«РИА Новости» узнали об ожидании Турцией гарантий по российскому аммиаку

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
РБК выпустит третий рейтинг девелоперов офисной недвижимости России Недвижимость, 10:21
«Вкусно — и точка» заявила о запуске «самой долгожданной новинки в меню» Бизнес, 10:19
Кучеров третьим из действующих российских игроков НХЛ набрал 700 очков Спорт, 10:18
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 10:14
Вам скучно на работе: пять способов справиться с проблемой — Fast Company Pro, 10:14
Умер политолог Глеб Павловский Общество, 10:14
Тысячи деревьев посадят в России Gulliver и «Сохрани лес» РБК Стиль, 10:14
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Бумаги TCS Group рухнули после подпадания Тинькофф Банка под санкции ЕС Инвестиции, 10:12
Суд в Приморье отменил приговор депутату по делу о растлении ребенка Политика, 10:12
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 10:09
Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе Финансы, 10:00
«РИА Новости» узнали об ожидании Турцией гарантий по российскому аммиаку Политика, 09:53
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 09:51
Как создать удобную гардеробную в квартире Недвижимость, 09:48
Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» узнали об ожидании Турцией гарантий по российскому аммиаку

«РИА Новости»: Турция и ООН ждут гарантий от Запада по российскому аммиаку и зерну
Турция и ООН ждут от Запада гарантий устранения препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака, что поможет сделке по экспорту украинского зерна
Склад аммиачной селитры в России
Склад аммиачной селитры в России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Турция и ООН ждут от Запада гарантий, что препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака не будет, это поможет сделке по экспорту украинского зерна, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

«Мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий [экспорту аммиака и агропродукции]. На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано. Это, конечно же, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», — приводит агентство слова источника.

Зерновую сделку, позволяющую экспортировать украинское зерно из заблокированных портов, Турция и ООН заключили с Россией и с Украиной в конце июля 2022 года, в ноябре срок ее действия продлили на 120 дней.

Снятие ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции стало частью этой сделки.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что по зерновому коридору вывезено уже более 13 млн т зерна нуждающимся странам, и предложил использовать этот маршрут для экспорта других товаров.

Россия неоднократно критиковала выполнение условий зерновой сделки. Путин называл «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна, большая часть которого отправляется не в беднейшие страны, а в ЕС, и указывал, что экспорт российских удобрений по-прежнему затруднен. МИД заявлял, что вторая часть соглашения — о снятии ограничений для российской сельхозпродукции — так и не была реализована.

Читайте на РБК Pro
Главная проблема электрокаров — литий. Как ее предлагают решать
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Бережно к себе: зачем развивать навык самосострадания
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать

Евросоюз в декабре допустил послабления для ряда российских подсанкционных лиц, разрешив им пользоваться размороженными активами, если они необходимы для обеспечения поставок российских сельхозтоваров и удобрений в третьи страны.

Крупнейшие российские производители удобрений — «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также сельхозпроизводитель «Русагро» — ранее принадлежали или контролировались бизнесменами, попавшими под санкции ЕС (Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Вадим Мошкович). Из-за ограничений они уменьшили свои доли или вовсе вышли из капитала.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Зерновая сделка удобрения сельхозпродукция Турция ООН Россия
Материалы по теме
Украина предложит расширить зерновую сделку на порты Николаева
Политика
В ЕС предупредили о «серьезных трудностях» из-за дешевого зерна с Украины
Экономика
FT назвала остывающий Тихий океан угрозой для мирового рынка зерна
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter