«РИА Новости» узнали об ожидании Турцией гарантий по российскому аммиаку

«РИА Новости»: Турция и ООН ждут гарантий от Запада по российскому аммиаку и зерну

Турция и ООН ждут от Запада гарантий устранения препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака, что поможет сделке по экспорту украинского зерна

Склад аммиачной селитры в России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Турция и ООН ждут от Запада гарантий, что препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака не будет, это поможет сделке по экспорту украинского зерна, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

«Мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий [экспорту аммиака и агропродукции]. На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано. Это, конечно же, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», — приводит агентство слова источника.

Зерновую сделку, позволяющую экспортировать украинское зерно из заблокированных портов, Турция и ООН заключили с Россией и с Украиной в конце июля 2022 года, в ноябре срок ее действия продлили на 120 дней.

Снятие ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции стало частью этой сделки.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что по зерновому коридору вывезено уже более 13 млн т зерна нуждающимся странам, и предложил использовать этот маршрут для экспорта других товаров.

Россия неоднократно критиковала выполнение условий зерновой сделки. Путин называл «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна, большая часть которого отправляется не в беднейшие страны, а в ЕС, и указывал, что экспорт российских удобрений по-прежнему затруднен. МИД заявлял, что вторая часть соглашения — о снятии ограничений для российской сельхозпродукции — так и не была реализована.

Евросоюз в декабре допустил послабления для ряда российских подсанкционных лиц, разрешив им пользоваться размороженными активами, если они необходимы для обеспечения поставок российских сельхозтоваров и удобрений в третьи страны.