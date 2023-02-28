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Reuters узнал о просьбе Киева к ООН и Турции о продлении зерновой сделки

Reuters: Украина попросила Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки
Ответа на свою просьбу Украина не получила, заявил источник Reuters в правительстве страны. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина обратилась к ООН и Турции с просьбой начать переговоры насчет продления зерновой сделки, которая истекает в марте, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Мы отправили письмо с просьбой начать рассмотрение этого вопроса, поскольку [день завершения действия сделки] 18 марта уже совсем скоро, но пока мы не получили никакой обратной связи», — сказал собеседник агентства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 25 февраля уже призвал стороны продлить договоренности после марта 2023 года. Тремя днями ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал, что Киев намерен предложить продлить сделку не на 120 дней, как это делалось прежде, а на год. Кроме того, Украина хочет включить в соглашение порты Николаева.

Москва и Киев при посредничестве Анкары и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Соглашение включало две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного; снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок.

Российская сторона не раз отмечала, что первая часть сделки соблюдается, а вторая — нет. Однако Москва указывала, что достижения в решении данной проблемы все же есть. «РИА Новости» 27 февраля со ссылкой на источник сообщило об ожидании Турцией и ООН гарантий от Запада, что препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака в рамках зерновой сделки не будет. Собеседник агентства указал, что это «поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы».

Первоначально заключенная сделка действовала до 19 ноября прошлого года, о ее продлении стороны договорились за два дня до истечения срока соглашения.

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