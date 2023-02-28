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Посол в США счел единственно верным решением приостановку участия в ДСНВ

Посол России Антонов: США годами нарушали центральные положения ДСНВ

Имея в виду, что США неоднократно нарушали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также «агрессивную антироссийскую политику» Вашингтона, решение России о приостановке участия в нем было единственно верным, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов. Его заявление публикует пресс-служба посольства в телеграм-канале.

По его словам, несмотря на приостановку участия в ДСНВ, Москва продолжает соблюдать предусмотренные им ограничения. В то же время США не являются ответственной ядерной державой, считает дипломат, поскольку в таком случае они ратифицировали бы Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику. Пока же мы видим ровно противоположное: США не готовы даже к символическим позитивным жестам», — сказал Антонов.

О приостановке участия России в ДСНВ объявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Он подчеркнул, что речь не идет о выходе из соглашения. Глава государства говорил, что Москве не давали проводить полноценные инспекции в рамках СНВ, а представители США собирались «разъезжать» по российским оборонным объектам, хотя прямо говорят о цели нанести стратегическое поражение России.

В МИДе заявили, что Россия продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пусках баллистических ракет. Проверять российские ядерные объекты в Вашингтоне не смогут, подчеркивал Путин.

Президент США Джо Байден назвал это решение «большой ошибкой». Госсекретарь США Энтони Блинкен счел приостановку участия России в договоре «безответственной» и заявил, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой вопрос об ограничении вооружений. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США без промедлений вернуться к выполнению требования Договора.

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