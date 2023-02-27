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Глава МИД Венгрии призвал расценивать нападение на Nord Stream как теракт

Глава МИД Венгрии Сийярто: взрыв на «Северном потоке» должен расцениваться как теракт
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Взрыв на нитках газопровода «Северный поток» должен расцениваться как акт терроризма, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению. И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт», — сказал Сийярто.

Он призвал ко всестороннему расследованию произошедшего на «Северном потоке». «Я думаю, что в таком вопросе ООН определенно должна сыграть свою роль. <...> Я думаю, что ООН должна дать механизм для такого рода расследования», — заявил Сийярто.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания.

Глава МИД Венгрии призвал расценивать нападение на Nord Stream как теракт
Глава МИД Венгрии призвал расценивать нападение на Nord Stream как теракт

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8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии.

В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к произошедшему. Россия после публикации Херша инициировала заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации. Постпред при ООН Василий Небензя в ходе спецсессии Генассамблеи организации заявил, что «вовлеченность Запада в конфликт из косвенной все больше перерастает в прямую и последствия этого становятся заметными повсюду». Он подчеркнул, что за взрывы на газопроводах «придется ответить в любом случае».

Теги
Венгрия МИД Северный поток теракт
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