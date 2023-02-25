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Херш допустил разобщение НАТО из-за подрыва «Северных потоков» США

Журналист Херш: подрыв «Северных потоков» США может нарушить единство НАТО

Решение США подорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» может иметь обратный стремлениям Вашингтона эффект и привести к нарушению единства в НАТО, вплоть до выхода стран — членов из альянса, заявил автор расследования по этому инциденту, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью порталу The Western Standart.

По мнению Херша, власти США совершили большую ошибку, приняв такое решение.

«Он (президент США Джо Байден. — РБК) сказал Германии и НАТО: «Когда дело дойдет до драки, я переброшу вас через стену. Тебе может быть холодно [этой зимой], мне все равно. Если вы не даете достаточно денег Украине, идите вы к черту», — сказал журналист.

Как он считает, такими действиями Байден «подталкивает к войне».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на нитках газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков» было «выгодно».

Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования. По его мнению, Европа «проглотила» инцидент, чтобы не вызвать недовольство США.

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В начале февраля Херш опубликовал статью о подрыве «Северных потоков», в которой утверждает, ссылаясь на анонимный источник, что взрыв был организован силами США при содействии Норвегии. В статье он писал, что подрыв был устроен из-за опасений США, что Германия не присоединится к антироссийским санкциям. Вашингтон свою причастность ко взрывам на газопроводе отрицает.

21 февраля прошло запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН, где Небензя сказал, что России «с высокой долей вероятности» известно о причастных к инциденту, а также способах осуществления подрыва.

Херш допустил разобщение НАТО из-за подрыва «Северных потоков» США
Херш допустил разобщение НАТО из-за подрыва «Северных потоков» США

Теги
Северный поток Северный поток 2 США НАТО
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