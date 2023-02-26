Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
На Тайване предложили ужесточить наказание за неявку по мобилизации Политика, 20:37
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 20:33
В Петербурге и Новосибирске задержали 150 подростков из-за ЧВК «Рёдан» Общество, 20:16
Число жертв землетрясений в Турции превысило 44,3 тыс. Общество, 19:58
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ Спорт, 19:56
Volkswagen решил препятствовать серому импорту авто из Китая в Россию Бизнес, 19:56
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро после санкций ЕС Финансы, 19:42
Два клуба НХЛ обменялись российскими игроками Спорт, 19:34
«Тинькофф Инвестиции» приостановят торговлю иностранными бумагами Инвестиции, 19:27
Помощник Байдена назвал гипотетическим вопросом увязку победы с Крымом Политика, 19:27
Саудовская Аравия выделит Украине $410 млн Политика, 19:21
Иркутским мобилизованным в ДНР пообещали перевод после жалобы Путину Политика, 19:09
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 19:00
Политика ,  
0 

На Тайване предложили ужесточить наказание за неявку по мобилизации

Минобороны Тайваня предложило ужесточить наказание за неявку в армию в период мобилизации
Фото: Ashley Pon / Getty Images
Фото: Ashley Pon / Getty Images

Министерство обороны Тайваня предложило внести поправки в Закон о мобилизационной подготовке национальной обороны, которые ужесточают наказание за распространение дезинформации и неявку в назначенное время в период мобилизации. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Ведомство направило поправки 21 февраля, после этого их должны рассмотреть и утвердить кабинет министров и законодательное собрание Тайваня.

Если поправки примут, лицам, которые были призваны в рамках мобилизации и не явились в назначенное время, может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Те, кто распространяет слухи или недостоверную информацию о мобилизации, могут быть лишены свободы на срок до трех лет или оштрафованы на 1 млн тайваньских долларов (около $32,6 тыс.). В тех случаях, если ложная информация распространяется по телевидению, радио или в интернете, штрафы могут быть увеличены вдвое.

В конце декабря прошлого года власти Тайваня решили в три раза увеличить срок службы в армии по призыву до года. Новый срок обязательной службы начнет действовать с 1 января 2024 года. Призыву будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Оклад солдата, включая страховку и питание, составит 26 307 тайваньских долларов (около $850) вместо прежних 6500 тайваньских долларов ($211).



Эти решения связаны с ситуацией вокруг Тайваня и Китая, которая обострилась после посещения островного государства спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая, который считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

В 1949 году администрация Китайской Республики и представители правящей партии Гоминьдан потерпели поражение в гражданской войне и эвакуировались на Тайвань. Они не признали новое коммунистическое правительство легитимным. Пекин, в свою очередь, не признал суверенитет Тайваня. Китайские власти считают остров одной из провинций страны.

После прибытия спикера конгресса на остров народно-освободительная армия Китая приступила к учениям с боевыми стрельбами у Тайваня. Кабинет министров Тайваня на это сообщил, что военные повысили уровень боеготовности.

Читайте на РБК Pro
Уборщики, настройщики и шпионы: какие клетки регулируют работу мозга
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы

В феврале Китай сообщил о планах увеличить число ядерных боеголовок с примерно 300 штук до 550 к 2027 году и 900 к 2035 году, поскольку в отношениях с США ожидается дальнейшая эскалация из-за Тайваня. США предоставляют Тайваню оборонительную помощь и поставляют на остров вооружение.

Теги
Тайвань Китай мобилизация
Материалы по теме
Тайвань пообещал вместе с США бороться с «авторитарным экспансионизмом»
Политика
Китай призвал не считать, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра»
Политика
Делегация конгрессменов США отправится на Тайвань
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter