На Тайване предложили ужесточить наказание за неявку по мобилизации

Фото: Ashley Pon / Getty Images

Министерство обороны Тайваня предложило внести поправки в Закон о мобилизационной подготовке национальной обороны, которые ужесточают наказание за распространение дезинформации и неявку в назначенное время в период мобилизации. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Ведомство направило поправки 21 февраля, после этого их должны рассмотреть и утвердить кабинет министров и законодательное собрание Тайваня.

Если поправки примут, лицам, которые были призваны в рамках мобилизации и не явились в назначенное время, может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Те, кто распространяет слухи или недостоверную информацию о мобилизации, могут быть лишены свободы на срок до трех лет или оштрафованы на 1 млн тайваньских долларов (около $32,6 тыс.). В тех случаях, если ложная информация распространяется по телевидению, радио или в интернете, штрафы могут быть увеличены вдвое.

В конце декабря прошлого года власти Тайваня решили в три раза увеличить срок службы в армии по призыву до года. Новый срок обязательной службы начнет действовать с 1 января 2024 года. Призыву будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Оклад солдата, включая страховку и питание, составит 26 307 тайваньских долларов (около $850) вместо прежних 6500 тайваньских долларов ($211).

Эти решения связаны с ситуацией вокруг Тайваня и Китая, которая обострилась после посещения островного государства спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая, который считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

В 1949 году администрация Китайской Республики и представители правящей партии Гоминьдан потерпели поражение в гражданской войне и эвакуировались на Тайвань. Они не признали новое коммунистическое правительство легитимным. Пекин, в свою очередь, не признал суверенитет Тайваня. Китайские власти считают остров одной из провинций страны.

После прибытия спикера конгресса на остров народно-освободительная армия Китая приступила к учениям с боевыми стрельбами у Тайваня. Кабинет министров Тайваня на это сообщил, что военные повысили уровень боеготовности.

В феврале Китай сообщил о планах увеличить число ядерных боеголовок с примерно 300 штук до 550 к 2027 году и 900 к 2035 году, поскольку в отношениях с США ожидается дальнейшая эскалация из-за Тайваня. США предоставляют Тайваню оборонительную помощь и поставляют на остров вооружение.