Kyodo узнало о планах Китая утроить число ядерных боеголовок

Kyodo: Китай планирует утроить число ядерных боеголовок до 900 штук к 2035 году

Си Цзиньпин одобрил план резкого увеличения ядерного арсенала Китая за ближайшие 12 лет, пишет агентство. Пентагон ранее предупредили конгресс, что наземных пусковых установок у КНР уже больше, чем в США

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Китай намерен увеличить число ядерных боеголовок с примерно 300 штук до 550 к 2027 году и 900 к 2035 году, поскольку в отношениях с США ожидается дальнейшая эскалация из-за Тайваня, пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Соответствующий план разработали в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), он получил одобрение главы КНР Си Цзиньпина. По данным собеседников агентства, к это решению китайские военные пришли в ноябре прошлого года.

Некоторые эксперты по международным отношениям не исключают, что Китай может отказаться от своего принципа по неиспользованию ядерного оружия первым, отмечает Kyodo.

Китай уже обогнал США по числу наземных пусковых установок межконтинентальных ракет (МБР), говорилось в отчете Пентагона для конгресса от конца января, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом самих ракет и ядерных боеголовок у США все еще больше, а многие из китайских пусковых установок пусты, а в статистику не вошли американские ракеты подводного и воздушного базирования.

К началу прошлого года Китай обладал 350-ю ядерными боеголовками, США — 5428 (развернуты 1744), следовало из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).