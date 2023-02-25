Посол пригрозил «жестким ответом» на поставку дальнобойного оружия Киеву

Игорь Моргулов (Фото: Артём Иванов / ТАСС)

Россия предпримет «жесткие ответные действия», если США и другие страны НАТО поставят Украине оружие для удара вглубь страны, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью Global Times.

«Поставка танков показала, что у Вашингтона нет «нижней границы». Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву оружие, включая танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это заставит нас принять жесткие ответные меры», — заявил посол.

Он предупредил, что Москва сочтет передачу такого вооружения «грязной бомбой» и пригрозил «серьезными последствиями» такого решения. По словам Моргулова, решение западных стран поставить Украине танки привело к дальнейшей эскалации украинского конфликта и стало неопровержимым доказательством прямого участия западных стран в нем.

В конце января Германия согласовала поставку Украине танков Leopard, а также одобрила их реэкспорт из других стран. США анонсировали отправку американский танков Abrams.

21 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США работают над поставками дальнобойного оружия и других вооружений, которое прежде не направлялось для ВСУ. В январе Зеленский обратился к США с просьбой поставить Украине баллистические ракеты, в том числе американские ATACMS дальностью до 300 км.



Российские власти неоднократно называли возможные поставки дальнобойного оружия Украине «красной линией». 21 февраля президент России Владимир Путин пригрозил, что зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент.

Глава российского МИДа Сергей Лавров также заявлял, что Россия стремится отодвинуть украинскую армию на безопасное для себя расстояние. Он также выразил уверенность, что западные страны, «как в печально известных сказках, с каждым шагом завязают еще больше в болоте».