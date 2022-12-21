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США выделили Украине новый пакет помощи почти на $2 млрд

Глава Госдепа Блинкен: США выделят Украине помощь на $1,85 млрд
Всего США выделят Украине до $1,85 млрд, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен. Из этих средств $1 млрд пойдет на «укрепление противовоздушной обороны» Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $1 млрд, следует из заявления главы государства, опубликованного пресс-службой Белого дома.

«Я делегирую государственному секретарю [Энтони Блинкену] полномочия <...> о выделении до $1 млрд на военную помощь и военную подготовку для оказания помощи Украине», — сказано в заявлении.

Как уточнил Блинкен, всего США выделят Украине $1,85 млрд, из которых $1 млрд пойдет на «укрепление противовоздушной обороны» Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot, а оставшиеся $850 млн — на «помощь в области безопасности», передает Reuters.

Заявления Байдена и Блинкена прозвучали на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Это его первая зарубежная поездка с начала военной операции России. Ожидается, что он проведет встречу с Джо Байденом, по итогам которой президент США объявит о передаче Украине современных американских систем ПВО Patriot. Как сообщало Politico, Зеленский также намерен попросить о поставках баллистических ракет ATACMS (дальность полета — до 300 км), а также ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper.

Кроме этого, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее сообщил, что президенты во время встречи могут обсудить представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине, и то, как Вашингтон может помочь Киеву его достичь.

В Кремле заявили, что не ждут позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Москвой после поездки Зеленского в США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки вооружений «ведут к усугублению конфликта и, собственно, не сулят ничего хорошего Украине». Президент Владимир Путин 21 декабря выразил уверенность в том, что все поставленные перед российскими военными задачи будут выполнены.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Энтони Блинкен Военная операция на Украине поставки вооружений
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