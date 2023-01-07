Пентагон назвал сроки запуска обучения украинцев на ЗРК Patriot

В Министерстве обороны США предупредили, что постановка на вооружение Украины ЗРК Patriot — это долгий процесс, а не «сиюминутное» решение

Пусковая установка Patriot (Фото: Senior Airman Joseph Leveille / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Обучение украинских военных работе на зенитно-ракетных комплексах Patriot начнется уже в январе 2023 года и займет несколько месяцев. Об этом на брифинге в Минобороны США сообщила заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер.

«Мы начнем обучение на Patriot позже в этом месяце. Но я не в состоянии назвать вам конкретные сроки завершения обучения. Это займет несколько месяцев. Patriot — это не сиюминутная возможность. Но мы начнем обучение очень скоро», — ответила она на вопрос, когда можно будет увидеть комплексы Patriot в действии на Украине.

О поставке на Украину комплексов ПВО Patriot Белый дом объявил в декабре 2022 года, когда в Вашингтоне находился президент Украины Владимир Зеленский с первым с начала боевых действий зарубежным визитом.

Тогда президент США Джо Байден поручил выделить Украине очередной пакет военной помощи, в том числе системы Patriot. Как уточнил глава Госдепа Энтони Блинкен, всего США выделят Украине $1,85 млрд, из которых $1 млрд пойдет на «укрепление противовоздушной обороны» Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot, а оставшиеся $850 млн — на «помощь в области безопасности».

О поставке этих комплексов неоднократно просил Киев. Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи на данный момент составляет около $1,1 млрд. По данным армии, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot (один батальон состоит из четырех батарей).

Президент Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы «пощелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить на Украину.

«Говорят, Patriot могут туда [на Украину] поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot», — пригрозил Путин. Он отметил, что страны, противостоящие России, называют системы ПВО «оборонительным оружием». «Те, кто это делает, делают [это] зря», — заявил Путин, добавив, что от американских систем найдется противоядие. Он сказал также, что Patriot — устаревшая система, не работающая так же хорошо, как российский комплекс С-300.

5 января пресс-служба Белого дома по итогам разговора Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца сообщила, что Украина получит от США боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а от Германии — БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot вдобавок к той, которую пообещали ранее.

«[Они] выразили свою общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо», — говорилось в сообщении. Германия и США займутся обучением украинских военных по обращению с этим вооружением, уточнили в пресс-службе.