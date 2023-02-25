МИД Нидерландов раскрыл содержание санкций ЕС против России

ЕС утвердил санкции против России в ночь на 25 февраля, однако они пока не опубликованы. По словам главы нидерландского МИДа, ограничения коснутся в том числе 121 физического и юридического лица

Вопке Хукстра (Фото: Xander Heinl / imago-images.de / Global Look Press)

В рамках десятого пакета санкций ЕС усилит давление на экспорт, а также введет ограничения против сотен физических и юридических лиц, сообщил в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Мы приветствуем 10-й санкционный пакет ЕС, который включает запреты на экспорт и списки 121 юридических и физических лиц», — написал он.

По его словам, в санкционный список, в том числе, будут включены «ответственные за депортацию украинских детей», производители оружия и пособники уклонения от санкций.

Страны ЕС на протяжении последних недель пытались согласовать новый пакет санкций к годовщине начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Против, в частности, выступала Польша, которая призывала ужесточить меры против российской атомной отрасли, алмазов и каучука. В ночь на 25 февраля представительство Швеции в ЕС сообщило, что Евросоюз все-же согласовал 10-й пакет.

По данным диппредставительства, в пакет войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения; меры в отношении людей и организаций, которые поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду и доставляют дроны», которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине; санкции против «российской дезинформации».

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что ЕС собирается ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Брюссель введет экспортные ограничения на €11 млрд. Кроме того, санкции будут направлены на устранение «лазеек» для обхода.

Помимо ЕС, накануне о санкциях против России объявили США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, в том числе против остававшихся не под ограничениями российских банков, предприятий ОПК и чиновников. Власти России называют ограничения незаконными и считают их «безумными и бездумными».