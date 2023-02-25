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МИД Нидерландов раскрыл содержание санкций ЕС против России

МИД Нидерландов: ЕС введет санкции против 121 физического и юридического лица из России
ЕС утвердил санкции против России в ночь на 25 февраля, однако они пока не опубликованы. По словам главы нидерландского МИДа, ограничения коснутся в том числе 121 физического и юридического лица
Вопке Хукстра
Вопке Хукстра (Фото: Xander Heinl / imago-images.de / Global Look Press)

В рамках десятого пакета санкций ЕС усилит давление на экспорт, а также введет ограничения против сотен физических и юридических лиц, сообщил в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Мы приветствуем 10-й санкционный пакет ЕС, который включает запреты на экспорт и списки 121 юридических и физических лиц», — написал он.

По его словам, в санкционный список, в том числе, будут включены «ответственные за депортацию украинских детей», производители оружия и пособники уклонения от санкций.

Страны ЕС на протяжении последних недель пытались согласовать новый пакет санкций к годовщине начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Против, в частности, выступала Польша, которая призывала ужесточить меры против российской атомной отрасли, алмазов и каучука. В ночь на 25 февраля представительство Швеции в ЕС сообщило, что Евросоюз все-же согласовал 10-й пакет.

По данным диппредставительства, в пакет войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения; меры в отношении людей и организаций, которые поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду и доставляют дроны», которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине; санкции против «российской дезинформации».

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что ЕС собирается ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Брюссель введет экспортные ограничения на €11 млрд. Кроме того, санкции будут направлены на устранение «лазеек» для обхода.

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Помимо ЕС, накануне о санкциях против России объявили США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, в том числе против остававшихся не под ограничениями российских банков, предприятий ОПК и чиновников. Власти России называют ограничения незаконными и считают их «безумными и бездумными».

МИД Нидерландов раскрыл содержание санкций ЕС против России МИД Нидерландов раскрыл содержание санкций ЕС против России МИД Нидерландов раскрыл содержание санкций ЕС против России МИД Нидерландов раскрыл содержание санкций ЕС против России

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Нидерланды ЕС Военная операция на Украине Россия
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