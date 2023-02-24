Сунак призовет лидеров G7 поставить Украине оружие большой дальности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая по видеосвзи на встрече лидеров «большой семерки», призовет коллег поставлять Украине оружие большой дальности, сообщает офис британского лидера.

Он также призовет ускорить поставки вооружений Киеву, чтобы он получил «решающее преимущество на поле боя».

«Это то, что потребуется, чтобы изменить мышление [президента России Владимира] Путина. Сейчас это должно быть нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода нам нужно быстрее продвигаться в области артиллерии, бронетехники и противовоздушной обороны», — скажет Сунак.

В начале февраля, перед первым визитом украинского президента Владимира Зеленского в Лондон Сунак заявил, что Великобритания готова отправить на Украину оружие большей дальности. Он также сообщил о планах расширить подготовку украинских военных на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морпехов. Позднее британский премьер призывал удвоить военную помощь Киеву.

Кроме того, после призывов Зеленского поставить Украине истребители Сунак поручил главе Минобороны Британии Бену Уоллесу изучить этот вопрос. Последний 19 февраля заявил, что Киев не получит истребители до окончания боевых действий. Однако Лондон видит перед собой цель обучить украинских военных работе с самолетами западного обраца, добавил он.

Россия осуждает поставки вооружений Украине. Москва неоднократно называла поставку дальнобойных орудий Киеву «красной линией». В МИДе заявляли, что это приведет к тому, что «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше.