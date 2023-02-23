Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Джонсон заявил об амбициях на должность генсека НАТО Политика, 21:01
Путин подписал закон о новом порядке расчета цены нефти для налогов Экономика, 20:59
Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании после звонка тренера Спорт, 20:54
Шольц счел неразумными атаки на Россию с помощью переданного Киеву оружия Политика, 20:49
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре Политика, 20:39
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 20:33
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Вернувшийся с похорон отца Овечкин сыграет в ближайшем матче «Вашингтона» Спорт, 20:29
В Госдепе допустили передачу Украине истребителей нового поколения Политика, 20:13
Главред «Дождя» опроверг смену собственника телеканала Технологии и медиа, 19:53
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:48
Вяльбе отреагировала на поддержку спортсменов Международной федерацией Спорт, 19:47
Власти Украины направили Китаю предложение о встрече Политика, 19:37
В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение Общество, 19:29
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Собеседники обсудили гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — говорится в сообщении.

Пашинян подчеркнул, что России, которая выступает одной из сторон урегулирования конфликта, необходимо осуществить шаги для преодоления кризиса в регионе. Он также напомнил о решении Международного суда ООН, который потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор.

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению, — по условиям подписанного после войны 2020 года соглашения перешел под контроль российских миротворцев, а близлежащий район стали контролировать азербайджанские силы. С декабря коридор заблокирован. Ереван обвинял в этом Баку, а в Азербайджане говорили, что дорогу перекрыли экоактивисты, выступающие против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе.

Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои обязательства, и указал, что те «ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор». В российском МИДе назвали его обвинения необоснованными.

Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге. В итоге он обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Пашинян говорил, что после истечения мандата российских миротворцев в 2025 году Ереван может также обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН.

Читайте на РБК Pro
Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: в чем экономические причины
Как руководить бизнесом из-за границы, чтобы избежать проблем с законом
Как российские фудтех-сервисы будут защищаться от китайцев и индийцев
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ
Теги
Никол Пашинян Владимир Путин Лачинский коридор Нагорный Карабах Азербайджан
Материалы по теме
Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор
Политика
Алиев предложил установить КПП на армяно-азербайджанской границе
Политика
Пашинян сообщил о передаче Баку новых предложений по мирному договору
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter