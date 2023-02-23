Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Собеседники обсудили гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — говорится в сообщении.

Пашинян подчеркнул, что России, которая выступает одной из сторон урегулирования конфликта, необходимо осуществить шаги для преодоления кризиса в регионе. Он также напомнил о решении Международного суда ООН, который потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор.

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению, — по условиям подписанного после войны 2020 года соглашения перешел под контроль российских миротворцев, а близлежащий район стали контролировать азербайджанские силы. С декабря коридор заблокирован. Ереван обвинял в этом Баку, а в Азербайджане говорили, что дорогу перекрыли экоактивисты, выступающие против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе.

Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои обязательства, и указал, что те «ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор». В российском МИДе назвали его обвинения необоснованными.

Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге. В итоге он обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Пашинян говорил, что после истечения мандата российских миротворцев в 2025 году Ереван может также обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН.