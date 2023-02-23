Госдеп не увидел связи между Россией и автором расследования о «потоках»

Американский журналист, автор расследования о подрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш вряд ли связан с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция шла на YouTube.

На вопрос о том, хочет ли Прайс сказать о связях Херша с Россией, пресс-секретарь ответил, что не намекал на это. «Я имею в виду, что Россия попыталась вдохнуть жизнь в этот нарратив, чтобы использовать его в пропагандистских целях. Если не говорить о чьих-либо мотивах, то, к сожалению, мы видим, что эта вопиющая ложь получает все больше распространения от людей по всему миру», — заявил Прайс.

8 февраля Сеймур Херш в созданном за пару часов до этого блоге опубликовал расследование о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Со ссылкой на один анонимный источник он заявил, что подрыв был организован американскими водолазами при посредничестве норвежских спецслужб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал «важным» и отметил, что информация, которая в нем содержится, должна «провоцировать ускорение международного расследования», однако, по его словам, напротив, наблюдаются «попытки молчаливого сворачивания» расследования. Официально расследуют случившееся Германия, Швеция и Дания.

Россия инициировала заседание Совбеза ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах. В Кремле заявили, что России «удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования» в отношении того, кто мог бы стоять «за этой диверсией», но при этом российское руководство увидело желание Запада «не зацикливаться на этом вопросе» и сделать так, чтобы тема постепенно «ушла в песок». Заседание состоялось 21 февраля.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября. Компания-оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о разрушениях на газопроводах. Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым взрывы были бы «выгодны».