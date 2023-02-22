Посол исключил применение Россией ядерного оружия в конфликте на Украине

Посол России в Лондоне: Россия не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине

Андрей Келин (Фото: МИД РФ)

Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе текущего конфликта на Украине, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия применять ядерное оружие в этом конфликте, Келин сказал: «В этом конфликте? Нет, у нас есть доктрина, которая очень точно описывает возможные случаи применения ядерного оружия».

Он напомнил, что Россия может использовать его только в ответ на ядерную атаку или если нападение с применением стандартного оружия будет столь серьезным, что поставит существование государства под угрозу.

В разговоре с журналистом LBC Келин повторил утверждение российских властей о том, что конфликт на Украине — это специальная военная операция, «в которой мы пытаемся защитить русских и русскоговорящих».

Говоря о поставках вооружения Украине западными странами, Келин назвал «самым опасным» шагом намерение Великобритании предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. «Чем дальше будет радиус действия этого оружия, тем дальше нам придется отодвигать линию фронта на Украине. Потому что нам нужно защитить Крым и основную часть России», — сказал дипломат.

Он отметил, что, несмотря на желание Великобритании, США и Франции нанести России «стратегическое поражение» и решение Москвы приостановить свое участие в совместном с Вашингтоном Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), основная часть условий соглашения сохранится. Российская сторона «будет придерживаться пределов, которые прописаны в договоре», ограничение по количеству носителей ядерных зарядов также будет соблюдаться, заверил Келин.

О приостановке участия России в СНВ-3 накануне, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию объявил президент России Владимир Путин. На следующий день соответствующий законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина «большой ошибкой». Госсекретарь Энтони Блинкен счел приостановку участия «безответственной» и заявил, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой вопрос об ограничении вооружений.