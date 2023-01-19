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Песков не увидел в словах Медведева признаков изменения ядерной доктрины

Песков ответил на вопрос о ядерном оружии после заявления Медведева
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать войну ядерную
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Условия для применения Россией ядерного оружия закреплены в соответствующей доктрине, она не меняется и в ней нет противотечений, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, который заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать войну ядерную.

«Нет, это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет», — сказал он, отвечая на вопрос, меняется ли ядерная доктрина России.

Последняя версия ядерной доктрины была утверждена президентом России Владимиром Путиным летом 2020 года. В ней перечислены условия, при которых страна может применить ядерное оружие:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Медведев регулярно высказывается по ядерной тематике в своем телеграм-канале. В сентябре он говорил о праве России при необходимости использовать ядерное оружие, в октябре критиковал экс-главу ЦРУ Леона Панетту за призывы использовать против России все военные средства в случае ядерной угрозы на Украине, в ноябре называл «полную и окончательную победу России» гарантией предотвращения ядерного конфликта.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков ядерное оружие Дмитрий Медведев
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