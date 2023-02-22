Пасечник объяснил отключение мобильного интернета в ЛНР

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Мобильный интернет в ЛНР отключили для обеспечения безопасности, это вынужденная мера, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов», — сказал Пасечник, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам врио главы ЛНР, интернет включат, когда это станет безопасно. «В настоящее время работа по совершенствованию интернета продолжается», — добавил он.

Основной сотовый оператор ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» (МКС, бывший «Лугаком») ограничил доступ абонентов к мобильному интернету с 11 февраля. Решение приняли на основании рекомендаций Федеральной антимонопольной службы, а также распоряжения Минцифры от 10 сентября прошлого года.

Директор МКС Эдуард Егоров сообщал об отсутствии интернета на всей территории ЛНР еще 25 января. В пресс-службе оператора говорили, что услуга временно недоступна в связи с техническими особенностями, а остальные сервисы мобильной связи работают штатно.

По состоянию на конец декабря прошлого года, по данным властей ЛНР, число абонентов МКС составляло 1,2 млн человек.

Правительство России 10 февраля поручило Минцифры создать единого оператора мобильной связи, который будет обслуживать присоединенные к России новые территории — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. «В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей», — говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В начале декабря прошлого года Госкомиссия по радиочастотам заявила о планах выделить частоты операторам связи, которые работают на новых территориях. По данным «Ведомостей», российские телеком-операторы «Билайн», «МегаФон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В мае 2022 года операторы сотовой связи ДНР и ЛНР перешли на российскую систему мобильных номеров +7. Формат новых номеров жителей ДНР — +7949–XXX—XX—XX, ЛНР — +7959–XXX—XX—XX.