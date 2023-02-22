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Пасечник объяснил отключение мобильного интернета в ЛНР

Леонид Пасечник: мобильный интернет в ЛНР отключили для обеспечения безопасности
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Мобильный интернет в ЛНР отключили для обеспечения безопасности, это вынужденная мера, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов», — сказал Пасечник, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам врио главы ЛНР, интернет включат, когда это станет безопасно. «В настоящее время работа по совершенствованию интернета продолжается», — добавил он.

Основной сотовый оператор ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» (МКС, бывший «Лугаком») ограничил доступ абонентов к мобильному интернету с 11 февраля. Решение приняли на основании рекомендаций Федеральной антимонопольной службы, а также распоряжения Минцифры от 10 сентября прошлого года.

Директор МКС Эдуард Егоров сообщал об отсутствии интернета на всей территории ЛНР еще 25 января. В пресс-службе оператора говорили, что услуга временно недоступна в связи с техническими особенностями, а остальные сервисы мобильной связи работают штатно.

По состоянию на конец декабря прошлого года, по данным властей ЛНР, число абонентов МКС составляло 1,2 млн человек.

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Правительство России 10 февраля поручило Минцифры создать единого оператора мобильной связи, который будет обслуживать присоединенные к России новые территории — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. «В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей», — говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В начале декабря прошлого года Госкомиссия по радиочастотам заявила о планах выделить частоты операторам связи, которые работают на новых территориях. По данным «Ведомостей», российские телеком-операторы «Билайн», «МегаФон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В мае 2022 года операторы сотовой связи ДНР и ЛНР перешли на российскую систему мобильных номеров +7. Формат новых номеров жителей ДНР — +7949–XXX—XX—XX, ЛНР — +7959–XXX—XX—XX.

Теги
ЛНР Леонид Пасечник мобильный интернет Интернет
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