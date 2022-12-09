Власти обсудят выдачу частот для связи в новых регионах

Власти хотят выделить мобильным операторам, работающим на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях радиочастоты для оказания услуг. «Большая четверка» претендовать на этот ресурс не будет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) на ближайшем заседании, которое запланировано на конец декабря, планирует выделить частоты операторам связи, которые работают на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях. Это следует из материалов к заседанию (есть у РБК, их подлинность подтвердили несколько участников телекоммуникационного рынка).

В документах перечислены операторы, которые сейчас оказывают услуги связи на территории новых регионов: «МирТелеком», «Мобильные коммуникационные системы», «К-телеком» и ГУП Донецкой народной республики «Республиканский оператор связи» (оказывает услуги под брендом «Феникс»).

Перечисленным компаниям предлагается выделить для совместного использования частоты в разных диапазонах для развития следующих технологий:

GSM (относится ко второму поколению связи, 2G) — 880-915 МГц, 925-960 МГц, 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц;

UMTS (относится к третьему поколению связи, 3G) — 880-915 МГц, 925-960 МГц, 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц;

LTE (относится к четвертому поколению связи, 4G), в том числе в режиме NB-loT (технология интернета-вещей) — 703-733 МГц, 758-788 МГц, 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц, 925-960 МГц, 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц, 2500-2570 МГц и 2620-2690 МГц.

Из проекта, который и предстоит утвердить ГКРЧ, также следует, что комиссия планирует распространить на новые регионы действие ранее принятых решений, касающихся неопределенного круга лиц, за исключением решений о проведении торгов на частоты. Например, в марте 2020 года ГКРЧ выделила неопределенному кругу лиц частоты 24,25-24,65 ГГц для создания сетей в стандарте пятого поколения мобильной связи (5G/IMT-2020) и в том числе так называемых технологических сетей связи (к ним относятся сети на предприятии). Однако позже это решение дополнили условием о том, что подобные сети должны строиться на российском оборудовании связи, и поскольку такого оборудования пока не существует, коммерческих сетей 5G в России пока нет.

Также из проекта решения ГКРЧ следует, что Роскомнадзор должен оценить уровень загрузки спектра в новых регионах и представить результаты в четвертом квартале 2023-го. Кроме того, ко второму кварталу следующего года служба вместе с региональными органами исполнительной власти должны оценить на этих территориях текущее покрытие сотовой связи.

В Роскомнадзоре не комментируют «планы и рабочие документы ГКРЧ, так как ее работа находится в ведении Минцифры». Но представитель службы указал, что они с начала специальной военной операции на Украине принимают «непосредственное участие» в обеспечении информационной безопасности граждан, проживающих в новых регионах и уже провели мероприятия по радиоконтролю в большинстве населенных пунктов.

РБК направил запрос в Минцифры.

Представители так называемой «большой четверки» мобильных операторов — МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2) — пока не заявляли о планах оказывать услуги в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Например, как ранее пояснял в ответ на вопрос об экспансии на эти территории глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК, компания сфокусирована преимущественно на развитии уже существующей сети: «Здесь наша абонентская база, инфраструктура, и в условиях недостатка оборудования мы смотрим пока только сюда. Вопрос не в санкциях. На этих территориях небольшое население, и там уже есть операторы фиксированной и мобильной связи — там нечего делать с точки зрения бизнеса».

Представитель «ВымпелКома» подтвердил, что нужных частот и собственной инфраструктуры на перечисленных территориях у оператора нет. Однако добавил, что «ВымпелКом» «не может оставить без связи своих клиентов», которые приезжают в эти регионы, поэтому «компания ведет работу с местными роуминговыми партнерами».

В МТС и «Т2 РТК Холдинге» от комментариев отказались.

«Вспомним ситуацию с Крымом в 2014 году, российских операторов все еще нет на этой территории. Но если раньше они торговались на зарубежных биржах и их выход туда был нецелесообразным, то сейчас у них другие мотивы», — указал глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, сейчас основные российские операторы заинтересованы больше всего в поставке телекоммуникационного оборудования, но уже не от тех иностранных вендоров, которые ушли с российского рынка, а от тех, кто остался или чья продукция поставляется по схеме параллельного импорта, пока отечественное оборудование находится на стадии разработки. Он также обратил внимание, что из-за продолжающихся боевых действий, телекоммуникационное оборудование часто выходит из строя в силу внешних повреждений и его нужно часто менять, что «затруднительно в текущих условиях». «Таким образом, это усугубляет возможность размещения базовых станций [в новых регионах] и осложняет оказание услуг абонентам», — сделал вывод он.