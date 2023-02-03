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Основной сотовый оператор ЛНР объявил об отключении мобильного интернета

Основной сотовый оператор ЛНР МКС с 11 февраля отключит мобильный интернет

Луганский мобильный оператор Мобильные коммуникационные системы» (МКС, бывший «Лугаком») с 11 февраля ограничит доступ абонентов в ЛНР к мобильному интернету, говорится в сообщении компании.

Решение принято на основании рекомендаций Федеральной антимонопольной службы, а также распоряжения Минцифры от 10 сентября 2022 года.

Оператор заявил, что, «идя навстречу возросшей потребности в общении абонентов», увеличит количество минут внутри сети в 10 раз на двух тарифных планах.

25 января директор МКС Эдуард Егоров заявил, что мобильный интернет отсутствует на всей территории ЛНР. Пресс-служба оператора ранее сообщала, что эта услуга временно недоступна в связи с техническими особенностями, остальные сервисы мобильной связи работают штатно. По состоянию на конец декабря, по данным властей ЛНР, число абонентов оператора составляло 1,2 млн человек.

В ЛНР действует МКС, а в ДНР — «Феникс». В начале мая 2022 года операторы связи обеих республик перешли на российский телефонный код +7. Раньше в республиках использовались коды +38071 и +38072. В Минцифры отмечали, что «жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам».

Теги
ЛНР мобильный интернет сотовый оператор
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