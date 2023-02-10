Минцифры создаст единого оператора мобильной связи для новых территорий

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Российское правительство поручило Минцифры создать единого оператора мобильной связи, который будет обслуживать присоединенные к России новые территории, заявил «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сейчас тарифы на связь в регионах держатся на уровне общероссийских.

«Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов», — передает агентство слова Чернышенко.

Он отметил, что перед правительством стоит задача обеспечить граждан, которые проживают на новых территориях, качественными услугами связи на уровне российских стандартов.

«В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей», — отметил вице-премьер.

РБК направил запрос в Минцифры.

В декабре 2022 года «Ведомости» узнали, что российские телеком-операторы «Билайн», «МегаФон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, который предусматривает использование сети другого мобильного оператора. В 2019 году правительство отменило национальный роуминг для всех российских регионов, включая Крым и Севастополь.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) в начале декабря 2022 года заявляла о планах выделить частоты операторам связи, которые работают на новых территориях. В документах были перечислены операторы, которые сейчас оказывают услуги связи на территории новых регионов — «МирТелеком», «Мобильные коммуникационные системы», «К-телеком» и ГУП Донецкой народной республики «Республиканский оператор связи» (оказывает услуги под брендом «Феникс»).

В мае 2022 года операторы сотовой связи ДНР и ЛНР перешли на российскую систему мобильных номеров +7. Формат новых номеров жителей ДНР — +7949–XXX–XX–XX, ЛНР — +7959–XXX–XX–XX.